Spitzbunker ( "Pilzbunker!")..Erinnerungen an vergangene Kriege:

50 Jahre vorbeigefahren und nie aufmerksam geworden !

Lehrte, Richtersdorf Str.

Da steht er, in, im Gelände gegenüber der Stadt, westlich, hinter den Gleisen.Grau, Kurios, Schrecklich ; Erinnerungen!Diesmal hielt ich kurz inne, auf dem Weg in den Harz und entschloss mich, das DIng zu suchen und zu dokumentieren. Ich bog ab und fuhr langsam die Strasse entlang. nach gut 150 m , hinter einem längeren Gebäude tauchte er auf. Ich war noch einmal fasziniert, was das für ein Ding war. Ich gelangte bis unmittelbar heran. Parkte und nahm eine Kamera um ein Paar Fotos zu machen, zugleich kamen mir Gedanken, Krieg , Bomben, Zerstörung , gerade von Bahngleisen. Dieser Pilzförmig Turm war eine klassische Möglichkeit Bomben die von Luftangriffen stammten, abprallen zu lassen, so war man, wenn man es bis dahin geschafft hatte rel. Sicher. 2 Eisentüren versperrten den Zutritt , eine auf der Ost - und eine auf der Westseite. Luftlöcher waren mit Splitter Kappen versehen auf der einen Seite 3 Stück, möglicherweise waren dort drinnen 3 Etagen ?Ich hörte in Summen und sah ( oh, vorsicht ,Wespen..?) , Nein , als ich mich näher herantraute sah ich das dort im Turm( auf der Ostseite) in ca, 4 m Höhe, in einer Art Schießscharte war,dort waren Bienen raus und rein geflogen. Auch sah ich Zwei Schilder , eins beschrifte NABU Schutzbund.Angeblich sollten sich dort auch Fledermäuse aufhalten und wenn man nach Oben schaute , sah man insgesam 2 Runde größere Löcher im Turm unmittelbar unter der Kappe, Kot verschmiert!Ich umrundete den Turm, war immer noch fasziniert von diesem , mittlerweile extrem seltenen Bunker, in der Nähe von Gleisen.