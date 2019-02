Schwarzer Herzog: Den ganzen Tag Lärmbelästigung

Seit ca. 3 Monaten werden Tiefbauarbeien dort durchgeführt,

hier einige Fotos, was da los ist und wie es dort 3,50 m tief , aussieht.





unmittelbar vor dem Ex- Hotel Schwarzer Herzog, in 31303 Burgdorf, Erdarbeiten, massiver Art, durchgeführt. Einer sagte mir, dort wird ein Riesen Haus gebaut und darin ein Wasserüberlauf..,wegen des Hochwassers. Den ganzen Tag über brummt dort eine Wasserpumpe und Baumaschinen Jaulen und Piepen . Dann kracht es mal eine Zeit lang( verdacht der Zertrümmerung eine Alten Stein Wasserleitung... ?) Dann "Huhlt" es mit 500 Herzton Stundenlang.. Also sehr belästigend. Doch es muss anscheinend gemacht werden!