Pfingstmontag: Jazz im Schlosspark

Burgdorf : Schlosspark |

Am Pfingstmontag, 10. Juni 2019, von 11 bis 14 Uhr, steigt wieder der traditionelle und über die Grenzen Burgdorfs beliebte Jazzfrühschoppen im Park, Vor dem Hannoverschen Tor 1 in Burgdorf. Es "brennt" der Schlosspark mit Chris Barbers Musik. Der Auftritt wird ein Erlebnis für die alten Barber-Fans sein. Der Eintritt ist frei.

Michael Muller (tp, voc), Michiel Pos (cl, s, gt, voc), Hans van Wermeskerken (tb, voc), Gerard Tavenier (bj, gt), Carla Tavenier-Kok (b), Cees Heegstra (d) - das sind die Solisten, die auf Einladung des Kulturvereins Jazzfreunde Altkreis Burgdorf für energiegeladene, beschwingte und gepflegte Arrangements und Improvisationen sorgen.

Swing und drive prägen als Basiselemente die Klangfarbe der Band. Mit dieser Besetzung hat sich die Band in kurzer Zeit einen besonderen Platz in der Jazzszene erobert. Ein Auftritt der Farmhouse ist ein Fest für Jung und Alt, still sitzenbleiben ist fast unmöglich und Tänzer zieht es gleichsam zur Tanzfläche.

In New Orleans gilt der Spruch: "Jazz ist Unterhaltung und Freude zugleich" - das ist das Motto der Band. 2014 kam es zu einer Neubelebung der bereits 1981 gegründeten Band mit ehemaligen Mitgliedern der Stable Roof Jazz Band. Getrieben von dem gemeinsamen Wunsch im Rahmen des Oldtime Jazz einen eigenen, modernen Bandsound zu entwickeln. Die Chris Barber Band stellt für sie eine bedeutsame Insprirationsquelle dar, inklusive Bluesrock, hinreißenden Blues und Skiffle.

Der Veranstaltungspark wird in bewährter Weise von der Veranstaltungsgastronomie Widdel betrieben.