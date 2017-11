Neuigkeiten vom Förderverein am Gymnasium - das Jubiläumsjahr am GymBu wirft Schatten voraus

Burgdorf : Gymnasium Burgdorf |

Im kommenden Jahr findet das fünfzigjährige Jubiläum des Gymnasiums Burgdorf statt. Es wird dabei verschiedene Veranstaltungen und Schulprojekte von Januar bis September geben, die den Abschluss am 21.09.2018 mit einem Festakt und einen Tag später mit einer Schulfeier inkl. Ehemaligentreffen erreichen werden.Der emotionale Höhepunkt wird dann ammit einem Luftballonwettbewerb stattfinden: auf denfrüher war nämlich der allererste Schultag an der damals neuen Schule.- so lautet die zentrale eMail-Adresse für das Jubiläumsjahr, bei der sich auch alle Ehemaligen für das Treffen am 22.09.18 frei nach dem Motto „Weißt Du noch ...“ anmelden können!Für dieses besondere Jahr wird es auch ein besonders einprägsames Logo geben. Erstmals der Öffentlichkeit wird dieses am neuen und beliebten Kunstkalender 2018 vorgestellt. Der wird als Hinweis auf das einmalige Schuljubiläum ausnahmsweise u. a. auf allen örtlichen Weihnachtsmärkten, z. B. am 02.12. auf dem Nikolausmarkt in Ehlershausen, verkauft. Auch in der Stadtbücherei und in manchen Geschäften soll der Kalender verkauft werden.Großes Ziel in 2018 wird es sein, 50.000 € für eine tolle Schulhofgestaltung über das gesamte Jahr durch die Veranstaltungen und Spenden zusammen zu sammeln nach dem Motto „50 tausend für 50 Jahre“!Was es sonst noch gibt? Lassen Sie sich überraschen oder schauen Sie regelmäßig in den Veranstaltungskalender der Stadt Burgdorf oder den des Stadtmarketings Selbstverständlich ist der Förderverein unterstützend mit Rat und Tat in der Arbeitsgruppe zum Jubiläum dabei.Der Förderverein möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass er bereits 2015 seinen 50. Geburtstag feiern konnte. Mit der Planung des Burgdorfer Gymnasiums 1965 war zeitgleich die Geburtsstunde unseres heutigen Vereins.Gegründet wurde der Verein alsHeute dient er der ideellen und finanziellen Förderung der Bildung und Erziehung am Gymnasium Burgdorf und der Pflege zur Verbindung zwischen ehemaligen Schülern und ihrer Schule.Der Schulförderverein dankt der PSD Bank recht herzlich für 6.000 € Spendengelder!2.000 € gibt es für das Engagement mit der der Sprachlernklasse und sogar 4.000 € bekam das Projekt IKU Chor & more (Inklusionschor).Wunderbare Nachrichten! Danke für das Engagement aller daran Beteiligten.Selten hat es so viele Eintritte durch die neuen Klassen 5 wie zum Schuljahr 2017 / 2018 gegeben, berichtet unsere neue Kassenwartin Iris Lichomski bei einem Arbeitstreffen des Vorstands.Ein großer Dank dabei geht an Schulleiter Michael Loske, der den Förderverein bei den Marketingaktivitäten erfolgreich unterstützten konnte.Der Schulförderverein dankt Frau Wortmann für ihre wunderbare Arbeit in der Schulbücherei in Verbindung mit ihrer Tätigkeit bei der OGS.Der Verein beteiligt sich auch zukünftig an der Finanzierung der Büchereiposition.Danke sagt der Verein auch an den Lehrer Knut Wille für sein hohes Engagement, seine Ideen und Anregungen.Mehrere Projekte wurden 2017 erfolgreich durch den Förderverein finanziert und angestoßen.Z. B. fördert der Verein auch im laufenden Schuljahr 2017 / 2018 den aktuellen Schulplaner, von dem es noch so manches Exemplar für wenig Geld käuflich zu erwerben gibt.Die Vorfinanzierungen des Kunstkalenders 2018 mit dem einmaligen „50-Jahre-Logo“ und von der engagierten Büchereikraft, Frau Wortmann, sind natürlich selbstverständlich.Weitere Details dazu gibt es im ersten Newsletter dann 2018.... neigt sich dem Ende. Wir werden ein solides Jahr sicherlich im März 2018 bei der kommenden Jahreshauptversammlung präsentieren können, weil wir umsichtig gearbeitet haben.Tolle Unterstützung konnten wir auch erfahren. Und dennoch brauchen wir immer wieder neue Förderer: ja, leider scheiden auch Mitglieder aus. Kommen Sie zu uns! Helfen Sie uns, Ihren Kindern und diesem sehr engagierten Kollegium!Auch wenn wir derzeit über 400 Mitglieder haben: Sie haben uns wirklich noch gefehlt!!!Denn die Mitgliedschaft gibt es bei uns schon für ein Minimum von 10 Euro jährlich. Bereits ab 25,00 Euro ist ein Abo auf das Jahrbuch des Gymnasiums inklusive. Eine Firmenmitgliedschaft gibt es schon ab 50,00 Euro jährlich.Damit wir weiterhin die Aktionen am Gymnasium Burgdorf sinnvoll unterstützen können, benötigen wir auch Ihren Mitgliedsbeitrag. Bitte unterstützen Sie uns und werden Sie unser neues Mitglied!Schon heute wünschen wir dem geneigten Leser und unseren Förderern eine schöne Adventszeit und gleichzeitig alles Gute.