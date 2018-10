Mundwerk heizt ein

Vocal-Ensemble tritt am 2. November in der Eltzer Kirche auf

Die Nächte werden schon richtig kalt, und auch am Tag erinnert wenig an den Sommer. Da kommt das Vocal-Ensembles Mundwerk mit seinem neuen Programm genau richtig: „Heiße Ohren – warm ums Herz!“ Am Freitag, 2. November, um 19.30 Uhr präsentieren die fünf Frauen und vier Männer in der Kirche in Eltze, Kirchwinkel 3, ihr Repertoire mit zahlreichen neuen Stücken. „Wir spannen einen sehr weiten Bogen von mittelalterlichen Moritaten, Volksliedern oder afrikanischen Weisen bis hin zu Klassikern der Popmusik von Herbert Grönemeyer oder Michael Jackson“, sagt Ensemble-Leiterin Marlies Weymann, Musikpädagogin aus Hannover. „Die Gedanken sind frei“ wird an dem Abend einen musikalischen Platz neben „Mambo“ und „Viva la Vida“ der britischen Pop-Rock-Band Coldplay finden.Die Sängerinnen und Sänger kommen aus Eltze, Uetze, Hänigsen, Burgdorf und Hannover. Seit neun Jahren singen sie in der a cappella-Formation: Ohne Instrumente stimmen sie die Lieder in oft ungewöhnlichen Arrangements an. „Singen ist unsere Leidenschaft, bei der wir echt gefordert werden“, betont die Eltzerin Inga Thum, über deren Kontakt zu Pastor Waack das Mundwerk-Konzert in der Kirche mit der hervorragenden Akustik möglich wird.Wem es bei der Musik noch nicht warm genug geworden ist, für den gibt es im Anschluss an das Konzert einen heißen Punsch – auch in einer alkoholfreien Variante. Der Eintritt ist frei.zu Mundwerk erhalten Sie bei Beate Schön, Telefon (05173) 690249, www.mundwerk-chor.de.