Mitgliederversammlung Schulverein des Gymnasium Burgdorf am 21. Juni!

schulvereinsvorstand@gymbu.de

Amfindet die diesjährige Mitgliederversammlung des Schulvereins am Gymnasium Burgdorf abstatt. Unser aktueller Vorsitzenderfreut sich auf zahlreiche Besucher, die sich informieren und vielleicht sogar engagieren möchten. Die Räumlichkeit wird im Foyer ausgehängt.Die Einladung ging zur diesjährigen Versammlung zwei Mal an die Mitglieder, weil satzungskonforme Ergänzungen eingearbeitet wurden.Aufgrund des neuen Wahlrhythmus werden alle Positionen neu gewählt werden.Weitere spannende Punkte wird der mögliche Jubiläumskaffeebecher, die Einstellung der beliebten Schuljahrbücher und eine mögliche Beitragsanpassung sein.Unterstützen Sie den Schulverein! Er wurde drei Jahre vor dem Gymnasium, dass 2018 50 Jahre alt wird, gegründet, sucht immer wieder Interessierte, die dem Vorstandsteam mit Ideen, Rat und Tag zur Seite stehen. Nicht nur für die Übernahme von Ämtern. Dafür brauchen wir Interessierte aus der Eltern- oder Lehrerschaft, die sich eine Mitarbeit vorstellen können.Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich und trifft sich mehr oder minder regelmäßig sowie Anlass bezogen. Erfahrungsgemäß ist es die Mitgliederversammlung und etwa drei Treffen zur Vorstandsarbeit. Rufen Sie uns an oder senden Sie eine E-Mail an den- ein tolles Team freut sich auf Ihre Mithilfe und Ihre Tipps!