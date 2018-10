MERRY CHRISTMAS

Burgdorf : StadtHaus |

Am Samstag, 15. Dezember, dem 3. Adventssamstag, um 20 Uhr, geht im Stadthaus Burgdorf, Sorgenser Straße 31, die Post ab. Die Berliner LENARD STREICHER BAND wird auf Einladung der Jazzfreunde Burgdorf erstmalig in der Region neue Fans bekommen.

Mit ihrer dynamischen Mischung aus eigenen und klassischen Swing-, Rock´n Roll-, Boogie-, Jump and Jive und Rockabilly Titeln begeistert die Band das Publikum immer wieder bei ihren zahlreichen Auftritten.

Innerhalb kürzester Zeit verwandeln Moe Jaksch (Bass, Gesang), Florian Achatzy (Schlagzeug), Christian Weichert (Klavier, Gesang) und Karl Engelhardt (Tenor Saxophon, Perkussion, Mundharmonika, Gesang) um den Bandleader Lenard Streicher jeden Auftrittsort in eine wilde Tanzparty.

Charmant und gekonnt baut der Neo-Crooner und leidenschaftliche Entertainer Reminiszenzen an seine Idole Dean Martin und Elvis Presley ins laufende Programm mit ein.

So verbindet er auf einzigartige Weise Musik, Conference, Tanz & Komik und bindet sein Publikum in seine Darbietung mit ein. Getragen von einer äußerst professionellen und gut eingespielten Band zieht Lenard Streicher alle Register seines Könnens aus 30 Jahren Bühnenerfahrung.



VVK: jazzfreunde-burgdorf@online.de

Musikhaus Burgdorf, Wallstraße