, Einlass ist ab 19:00. Dann wird die Martin-Luther-Kirche in Ehlershausen mit dem Martin Luther King Musical "Martin Luther King iis on the Air" aufs Feinste gerockt ... Freut Euch schon mal drauf!Der Eintritt ist frei, Spenden werden wie immer gern entgegengenommen.S. auch https://www.myheimat.de/burgdorf/kultur/martin-lut...