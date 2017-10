Ein Schiff - eine Radioshow - ein Senator - eine Band

Am 11.11.2017 freuen wir uns auf das Musical „Martin Luther King is on the air“. An diesem Abend wird der berühmte amerikanischen Freiheitskämpfer in einem ganz neuen Kontext gezeigt. Fantastische Musik seiner Zeit begleitet die Inszenierung.



Nachdem das letzte Musical „Die schwarzen und die weißen Tasten“ im Jahr 2016 jeden Platz in der Martin-Luther-Kirche füllte, hat Jan Beukenberg aus Ehlershausen wieder ein anspruchsvolles Programm konzipiert und setzt auf eine Kombination aus Musik, Musiker und Schauspieler aus Ehlershausen und Ramlingen, gepaart mit dem einen oder anderen politischen Seitenhieb. Mit dem US Amerikaner Greg Copeland in der Besetzung der Musik wirkt ein Zeitzeuge aus der Zeit der Rassentrennung in den USA mit. Er ist ein fantastischer Musiker und begeistert mit viel Soul und Blues.

Die bewährte Band mit Andrea Czarnecki (Gesang), Jacek Jan Komiago ( Kontrabass / Cello), André Rössig ( Gesang / Piano) sowie Thomas Martin und Jan Beukenberg (Gesang / Gitarre) spielten bereits mehrfach zu unterschiedlichen Anlässen in der Martin-Luther-Gemeinde. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein besonderer Abend mit gefühlvollen Balladen, Liedern voller Kraft und Zuversicht und einem einmaligen Bühnenbild.



Der Einlass beginnt am 11.11.2017 um 19.00h, um 19.30h startet das rd. 2 stündige Musical.