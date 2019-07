Mal einen simplen Änderungs- Vorschlag; per Handskizze

Schwarzer Herzog Mini Park Immenser Str./Dammgarten Str.



Park-ähnlicher Gestalten käme sicherlich an !



Hier mein Vorschlag:Eine Kleinen "Schlenge- Weg" durch einen Teil der Wiese, Dieser Weg aus Grobgranulat, evtl. leicht Mittelbräunlich. In diesen Weg (der nur für Fußgänger zu Betreten wäre!) sollten einige Bänke, in Kleinen Nischen , aufgestellt werden. Ähnlich dem Trimmplatz im Zentrum( Markt Str/ Ecke Vor dem Celler Tor( Post) könnte man auch hier eine Hartbuchen -Hecke als Umrandung Pflanzen.. Sicherlich wären diese Ruheplätz angebracht.Die Bänke in der Uetzer Str. Nordseite, sowie die Bänke , in der " Penner Ecke!" Schwarzer Herzog, sollten entfernt werden.Ich bin sicher das diese Art und Weise der Gestaltung Burgdorf gut täte und das Ansehen der Kultur ansteigen könnte , in zusammenwirken mit der besseren und notwenigen Pflege des Kreislel- Mittelbereichs, Da man , gem. Skizze , auch um das Denkmal " Schwarze Schaar!" am Südrand dieses Parks, Ebenso 2 Bänke aufstellen sollte, hätte man alles richtig gemacht.Ich mache dies hier, öffentlich, weil meine Vorschläge der vergangene Jahre keinerlei Reaktion im Rat der Stadt erzeugt hatten , nicht mal den Eingang meiner Vorschläge, für di e Kultur der Stadt Buirgdorf, ( allein das ist erschrecdkend)Deshlab gehen ich hiermit an die Öffentlichkeit.