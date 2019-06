u.a. :



Sicherheitsbestimmungen mit Füßen getreten!

Schneidearbeiten an Stein/Betón geht mehr als 40 Minuten !!

Nach Veröffentlichung dieses berichts hatte ich..........erwartet,das beim Ordnubgsamt in Burgdor f, Jemand reagiert und diesen Bericht zum Anlass nähme , solche Luftverschmutzung abzustellen, die offensichtlich , Rücksichtslos von statten geht. Zudem kein Helm und keine Brille, wird gegen Sicherheitsauflagen verstoßen.Und solche Sub(?)- Unternehmen dürfen in Burgdorf arbeiten?