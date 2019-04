Kultur soll für alle da sein!

Nicht ausschließlich für Reiche.



Doch das ist nicht die Realität!Wo gibt es ein Schauspielhaus für Arme?Wo eine Oper für Arme Menschen?Wo Konzerte für Arme Menschen?Wer jetzt behauptet, es gibt diese Drei Dinge auch für Arme Menschen, der verdrängt die Realität. Man muss nur, vor einem Opernhaus, 2 Std. vorher, stehen und beobachten, wer dort, mit was für Limousinen vorfährt …. , das sind keine Armen Menschen.Arme werden systematisch ausgegrenzt,_-- weil Niemand bereit ist hier eine Art Ausgleich zu schaffen.--Ist doch klar, kein Schauspieler, Opernsänger oder Musiker, singt für 10,50 Euro.Warum gibt es bei den Drei Kulturveranstaltungen, nicht jeweils 2-mal im Jahr, in diesen Häusern, Schauspiele oder Opern oder Konzerte, für den halben Preis?Dann würde ich hier zu diesem Thema auch kaum was sagen wollen, doch das gibt es eben nicht.