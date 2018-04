Kreisgemeinschaft Heiligenbeil mit neuem Kreisvertreter

Burgdorf : Hotel Haase |

Im Rahmen der Kreistagssitzung der Kreisgemeinschaft Heiligenbeil in „Haases Gasthaus“ in Burgdorf wurde am Sonnabend, dem 7. April 2018, ein neuer Kreisvertreter gewählt.

Einziger Kandidat war Bernd Schmidt aus Plössen im Kirchspiel Zinten / Land. Bernd Schmidt wurde einstimmig gewählt. Wie Bernd Schmidt sagte, sollen in seiner Amtszeit vor allem die Landsleute im Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit stehen.In einem weiteren Wahlgang wurde Herr Arnold Hesse einstimmig zum neuen Kassenwart der Kreisgemeinschaft gewählt. Herr Hesse, der aus Klein Windkeim im Kirchspiel Bladiau kommt, verfügt in seinem Aufgabenbereich über viel Erfahrung.Wir wünschen den neuen Amtsträgern für ihre Arbeit viel Freude und Schaffenskraft zum Wohle der Kreisgemeinschaft!Weitere Tagesordnungspunkte waren z.B. das Ergebnis der Kassenprüfung mit Entlastung des Vorstandes, der neue Haushaltsplan sowie das Kreistreffen 2018.Die gesamte Kreistagssitzung fand in einer kreativen und freundschaftlichen Atmosphäre statt.