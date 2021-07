Jazzfrühschoppen nach dem Weinfest

Es gibt diverse Imbiss- und Getränkestände.Die Gäste müssen einen Impfnachweis oder Negativ-Test vorlegen. Der Test ist auch sonntags direkt am Spittaplatz in einem Schnelltestzentrum kostenlos und ohne Anmeldung möglich.Heute spielt die Band in folgender Besetzung:Dirk Landwehr (cl./sax), Günter Linke (d), Michael Glubrecht (b), Rainer Topp (tp/flh), Ben Trutz (bj/gt), Alfred Finke (tb/leader).Der Gig war für den traditionellen Jazzfrühschoppen am Lehrter Fachwerkhaus geplant. Die jetzt immer noch nicht gelockerten Auflagen machen ein Konzert mit den ohnehin hohen Kosten und den zusätzlich erforderlichen Hygienemaßnahmen für einen rein ehrenamtlich geführten gemeinnützigen Verein unmöglich.