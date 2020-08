JAZZ & WEIN

JAZZ & WEINDas Old Fashion Swingtett gastiert am Sonntag, 23.08.2020, ab 11 Uhr, im Burgdorfer Schlosspark, Vor dem Hannoverschen Tor 1. JAZZ IM STADTPARK wird im Rahmen eines zünftigen WEINFESTES vom 21.-23. August stattfinden.Der Aufwand für die Veranstaltung ist groß. Das Gelände wird eingezäunt.Verantwortlich ist die Veranstaltungsgastronomie Widdel, die coronabedingt Eintritt nehmen muss. Im Preis von 5 Euro pro Tag ist eine Verzehrmarke im Wert von 3 Euro enthalten.Hier können die Karten im VVK erworben werden:Das Old Fashion Swingtett wurde 1992 von fünf Muckern der am 11.11.1977 gegründeten Spargeltown-Jatzer ins Leben gerufen. Sie wollten das musikalische Spektrum erweitern und boten fortan einen stilistischen Mix aus Boogie, Dixieland und Swing.Nach dem Tod von Saxofonist und Bandleader Jürgen Gömann besteht die Band heute aus Charly Ilsemann (p, voc, Lehrte), Eckehard Bühring (s, Celle), Udo Apportin (b, Springe) und Manni Kaufmann (d, Hermannsburg).Es ist ratsam, rechtzeitig Karten zu ordern, da nur 250 Besucher mit VVK-Karten zugelassen sind. Unser Organisationsaufwand würde reduziert werden, wenn 8er-Tische komplett geordert würden.Die Qualität der erfahrenen und prominenten Hobby-Mucker ist enorm. Das Quartett gehört zu den letzten Bands alter Schule, die es in der Region Hannover überhaupt noch gibt.