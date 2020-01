Internationale und nationale Ausstellungen - Kunst von Burgdorf in die Welt

Auch in Burgdorf gab es schöne Begegnungen anläßlich des Burgdorfer Kunstmarktes zur internationalen Kunstausstellung "Plant and Seed", curatiert von Lars Schumacher im Kunstschaufenster von Petrick in der Marktstraße in Burgdorf. Es waren der ehemalige Bürgermeister Alfred Baxmann zu Gesprächen anwesend ebenso wie der jetzige Bürgermeister Alfred Pollehn, die sich auch wohlgesonnen zu einer Ausstellung im Museum der bildenden Künste in Leipzig äußerten, das ein "Water Event" mit Yoko Ono zusammen mit Susanne Schumacher beinhaltete. Ein Dank geht auch an die hiesigen Printmedien, die über einige meiner internationalen und nationalen Ausstellungen berichten.Im Dezember 2019 war ich als deutsche Künstlerin, für Deutschland an einer MailArt Ausstellung dabei, die sich dem Thema Weihnachten widmete und große Resonanz durch die dortigen Medien bekam. Sogar im russischen Fernsehen wurde ein Beitrag gezeigt, in dem ein Bild von mir gezeigt wurde. Kurator war hier Vitali Maklakov . Einen Link füge ich bei. Wer mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchte, klickt auf meine Website und den Blog. In den Gesprächen mit den Bürgermeistern kam herüber, dass man es schätzt, dass der Name Burgdorfs in die Welt hinausgetragen wird. Einen kleinen Einblick bieten die Fotografien, die diesem Bericht anhängen.