Internationale MailArt Ausstellung 100 Jahre Federico Fellini - "Die Fellinian-Welt" - in Rom

2020 jährt sich zum hundertsten Mal die Geburt eines Charakters, der die kollektive Vorstellungskraft und das künstlerische Panorama des Landes Italien und darüber hinaus nachhaltig geprägt hat: Federico Fellini.Die "Fellinian" -Welt ist das Thema, das die 120 an der Ausstellung beteiligten Künstler mit ihren Arbeiten aus 24 Nationen gelesen haben. Dies ist die IX. Ausgabe der Mail Art im Palazzo Caccia-Canali aus dem 16. Jahrhundert, die Vignola zugeschrieben wird.Die Ausstellung wird von Tiziana Todi in Zusammenarbeit mit MailArtMeetingArchives von Anna Boschi aus Bologna, Daniele Brandani - boraArte - Bologna, der Gemeinde Sant'Oreste und dem Proloco di Sant'Oreste organisiert.Aus Deutschland sind auch die Künstlerin Susanne Schumacher und der Künstler Lars Schumacher in dieser internationalen Gemeinschaftsausstellung im Palazzo Caccia in SantÓreste - Rom mit dabei. Veranstalter: Galleria Vittoria, Via Margutta, 103 Rom/Italien.