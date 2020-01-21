Internationale MailArt Ausstellung 100 Jahre Federico Fellini - "Die Fellinian-Welt" - in Rom

2020 jährt sich zum hundertsten Mal die Geburt eines Charakters, der die kollektive Vorstellungskraft und das künstlerische Panorama des Landes Italien und darüber hinaus nachhaltig geprägt hat: Federico Fellini.
Die "Fellinian" -Welt ist das Thema, das die 120 an der Ausstellung beteiligten Künstler mit ihren Arbeiten aus 24 Nationen gelesen haben. Dies ist die IX. Ausgabe der Mail Art im Palazzo Caccia-Canali aus dem 16. Jahrhundert, die Vignola zugeschrieben wird.
Die Ausstellung wird von Tiziana Todi in Zusammenarbeit mit MailArtMeetingArchives von Anna Boschi aus Bologna, Daniele Brandani - boraArte - Bologna, der Gemeinde Sant'Oreste und dem Proloco di Sant'Oreste organisiert.
Aus Deutschland sind auch die Künstlerin Susanne Schumacher und der Künstler Lars Schumacher in dieser internationalen Gemeinschaftsausstellung im Palazzo Caccia in SantÓreste - Rom mit dabei. Veranstalter: Galleria Vittoria, Via Margutta, 103 Rom/Italien.
Gi artisti partecipanti:
- ARGENTINA
GOCIOL RAQUEL
- AUSTRIA
CHARISTOS ALEXANDER
PIROSKA HORVÁTH
- BELGIO
MICHE-ART-UNIVERSALIS
MZIA VALERIAN
WASTE /D ANGEL
THEUNINCK JAN
- BRASILE
DE OLIVEIRA JANYS
RIBAS MARINHO DORIAN
- CANADA
JOEY PATRICKT
- CILE
CARES ANTONIO
COLIL ABRICOT JEANNETTE
- CROAZIA
JONKE JURAJ
- DANIMARCA
POCLAGE POUL
- FINLANDIA
MATTILA-TOLVANENE ANJA
- GERMANIA
BEEKE LUTZ
HOFIG UWE
TRESS HORST
SCHUMACHER SUSANNE
SCHUMACHER LARS
- GIAPPONE
COHEN RYOSUKE
MAKI NAOMI
NAKAMURA KEIICHI
- GRECIA
CHIORIANOPOULOU MARIA
KAPELIARI RANIA
KOKKINI GEORGIA
- INGHILTERRA
WARREN SIMON
- ITALIA
AMATO LAURA
BACCHILEGA ANNA
BARCAM
BERGAMINI LUISA
BERTULLI ELISABETTA
BESOZZI ERMANNO
BRANBAN GIANFRANCO
BONANNO GIOVANNI
BOSCARINI ANTONELLA
BOSCHI ANNA
BRAGLIA MARZIA
BUCCI ROSSANA
CACCARO MIRTA
CAMORANDI EMILIO
CAPUANO GUIDO
CARAVITA LAMBERTO
CICCOZZI GIANCARLO
CIVES ALESSANDRO
CORSITTO CARMELA
DAVALLI DANIELE
DENTE PIETRO
DE ROSSI SONIA
DI SARRA ROBERTA
DOTTA FABIO
DURELLI FRANCO
EMANUELE MIMMO
FARINA CINZIA
FOSCHI DANIELA
GALLINARO PAOLO
GAVINA CLAUDIO
GIUSEPPONE MICAELA -
GUARNIERI ANNA MARIA
GUBINELLI PAOLO
LA CARRUBBA MARIO
LA CARRUBBA IOLANDA
LEONE LUISA
LUNATI ANTONIO
LIUZZI ORONZO
LOHRAW IDNA
LUIGETTI SERSE
MAGGI RUGGER0
MORICI LINA
OLMEDA MELITA
PASSAGLIA CLAUDIA
PARENTELA MARINA
PIEROZZI BRUNO
PORASO ANGELA
PRESOTTO NADIA
PROIETTI ANNA
RASETTA GELSOMINA
REDIVO GUALTIERO
ROMANIN SABINA
ROSSI SERENA
SABATO MARIALUISA
SANNIPOLI EMANUELA
SANSEVRINO SERGIO
SANTI FABIO
SASSU ANTONIO
SCALA ROBERTO
SANTUCCIO LIANA
SFARRA ELVEZIO
SFODERA SANDRA
SOLIMINI RENATA
SORRENTI LINDA
STRADA GIOVANNI-RENATA
TORRACO LUCA GIUSEPPE
VELLA GENEROSO
ZANZUCCHI MARIANNITA
ZENADOCCHIO ANTONIO
- NORVEGIA
SVOZILIK JAROMIR
- OLANDA
ATKINS LESLIE
KO DE JONGE
EVERAERS JOHAN
- PORTOGALLO
NEFELIBATA ENVIDE
- UNGHERIA
JAKABHΆZI ALEXANDRU
JAKABHΆZI EDUARD
- RUSSIA
PARYGIN ALEXEY
- SPAGNA
BAŇA SABELA
BERICAT PEDRO
REGLERO CESAR
SANCHEZ GIL FRANCISCO
- SVIZZERA
PAGNACCO ANDREA
- TURCHIA
AǦAR MERAL
ELCI TURKAN
- UNGHERIA
ARANYI SΆNDOR
BIRO' IlDIKO'
KATA MAROSI
- U.S.A.
CAIN SEAMAS
REX MONICA
GANCIE ROSALIE
SHAPIRO MIMI
SKOLNYCK JUDY
WEIGEK JENNIFER
PULLO KERRI