Hannoversche Kirchen.

Angefangen haben wir gestern in der Basilika zu St. Clemens in der Calenberger Neustadt.Die Kirche wurde 1711 bis 1718 von Tomaso Giusti erbaut, 1943 im Krieg zerstört und von1946 bis 1957 nach Plänen von Otto Fiederling wieder aufgebaut. St. Clemens ist die nördlichste Kirche Europas, die im venezianischen Barockstil errichtet wurde.Das innere des Gotteshauses weist ein beeindruckende Schlichtheit auf. Die Stille dort ist fast spürbar und das Auge wird nicht durch zur Schau gestelltem Pomp abgelenkt. Sie kann in der Woche durch den Seiteneingang betreten werden.(Die paar geschichtlichen Infos stammen aus Wickipidia und einer Tafel an der Außenwand).Vergessen habe ich, dass wir das Glück hatten, die Krippe noch aufgebaut vorzufinden.Natürlich musste der Kaffee zum Aufwärmen auch sein.Wie immer, ein paar Fotos.