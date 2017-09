Hannovers Brunnen Teil 2.

Angefangen haben wir am Ballhofbrunnen, weiter zum Naturkundemuseum, zum Sähmann bei den Nanas. Dann weiter zum Neuen Rathaus, aber dort herrschte Wassermangel.Also haben wir die Reste der Flusswasserkunst und der Pferdetränke an der Ihme noch mitgenommen und dann war unsere Zeit auch schon um.Diesmal hatte ich 2 Kameras mit. Die extremen Weitwinkelaufnahmen sind mit der Canon 700 EOS entstanden, alle anderen (auch die Spielereien mit Zeit und Blende) mit der Sony 400. Hoffenlich gefallen ein paar Fotos.Fortsetzung folgt, denn es gibt ja so viele Brunnen in Hannover.