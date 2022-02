Hamburg & Berlin & Wien = Blues & Boogie & Fun

Burgdorf : StadtHaus |

Ein internationales Startreffen wird es zu Pfingsten in Burgdorf geben. Am Sonntag, 05.06.2022, lädt der Kulturverein Jazzfreunde Altkreis Burgdorf ab 18:00 Uhr zum Blues-Festival in den Festsaal des Stadthauses ein. Stars aus fünf Nationen bieten ein Feuerwerk aus Blues & Boogie. Zur Feier des Tages (ein runder Geburtstag) wird es ein rustikales Buffet mit Krustenbraten und Kartoffelgratin, Salaten und Baguette geben. Zur Begrüßung erhalten die ersten 80 Gäste um 17:00 Uhr ein Stück frischen Zuckerkuchen. Und um 18:00 Uhr gibt es 80 Gläser Freibier.

Sissi Simon, die in Wien mit großem Erfolg Blues-Gigs veranstaltet (bis vor drei Jahren mit ihrem verstorben Gatten Werner), wird das Event mit ihrem “weanerischen” Charme und dem typischen Schmäh moderieren.

Stargast ist Abi Wallenstein, Vater der Hamburger Blues Scene und lebende Legende des Blues, Preisträger zahlreicher Awards und absoluter Publikumsliebling. K.C. Miller organisiert ein buntes Programm, das es in dieser Form noch nicht gab. Denkbar sind weitere befreundete Musiker, die kurzfristig zustoßen.

Abi Wallenstein (76, gt., voc.), geboren in Jerusalem, und Henry Heggen (67, harp., voc.), geb. in Florida - das ist Blues pur. Seit Jahrzehnten treten beide immer wieder zusammen auf und haben eine große Fangemeinde. Schwer zu beschreiben, die Zwei leben den Blues und das spürt man in jedem Ton. Ein Erlebnis.

Sax-O-Boogie, das sind Klaus & Volker. K.C. Miller, Mitglied der Jazzfreunde und Mitorganisator des Boogie-Festivals, ist ein viel beschäftigter Pianist und Sänger. Als Bandleader mehrerer Gruppen und Gastmusiker in zahlreichen Boogie-Bands beweist der Wahlberliner seine Vielseitigkeit. Sein Freund Volker Halbbauer aus Brandenburg ist als Saxofonist und Sänger ein Publikumsliebling. Besonders die Besucher des großen Pfingstfrühschoppens im Schlosspark zeigten sich von seiner mitreißenden Spielweise begeistert.

Der Wiener Peter Müller (d) und der Schweizer Dany Gugolz (b, voc) arbeiten seit vielen Jahren wie “siamesische Zwillinge“ erfolgreich als eine der besten Rhythmusgruppen Europas zusammen. Ihre Bands: Mojo Blues Band, Frank Muschalle Trio, R & B Caravan, Dave Ruosch Trio, The Blue Flagships u.a. Ihr Erfolg liegt nicht nur in der Perfektion und im Spaß sondern in ihrer Jahrzehnte langen Freundschaft begründet. Einfach super. Peter ist seit 23 Jahren mit seinem Label StyXrecords erfolgreich. Und Gourmet Dany konnte man auf dem Wiener Naschmarkt als Käsespezialist beobachten.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf (keine Tageskasse) unter E-Mail: jazzfreunde-burgdorf@online.de

oder bei den VVK-Stellen: Burgdorf: FOTO KAROS, Bahnhofstr. 22, Lehrte: MEGA FOTO, Neues Zentrum. Im Preis von 39€ ist ein rustikales Buffet zum Sattessen enthalten.