Gospel & Spiritual in St. Nikolaus

Burgdorf : St. Nikolaus Kirche |

Am Samstag, 25. November 2017, 20 Uhr, gastieren die Jackson Singers wieder in der St. Nikolaus-Kirche, Burgdorf, Im langen Mühlenfeld 19.

Die Mitglieder dieses berühmten Gospel- und Spiritual-Chors kommen aus den USA, aber ihre “Wiege” stand vor 25 Jahren in Frankfurt/Main. Von hier aus starten sie heute noch ihre Tourneen durch ganz Europa.

Mit den schönsten und berühmtesten Songs des “schwarzen” Amerika, mit Liedern von Mahalia Jackson, Billie Holiday, Aretha Franklin u.v.a. aber auch mit den Klassikern „Every Praise“ und „This Little Light of Mine“ oder gefühlsvollem „Amazing Grace“, und „Safe in his Arms“ präsentiert der auf hohem Niveau singende Chor die leisen Töne ebenso perfekt wie die lautstarken.

Anfang der 80er Jahre wurde der Chor von Robert De Witt Jackson aus Sängerinnen und Sängern des 40-köpfigen Chors „Martin Luther King Singers“ gegründet.

Heute liegt das Management und die Musikalische Leitung des Chors in Händen von Reverend Randall G. Taylor, Sänger, Pianist, Komponist und Arrangeur. Geboren und aufgewachsen in Brooklyn, N.Y, spielte er mit elf Piano im Gospel Gottesdienst. In seiner Karriere arbeitete er u. a. mit Oscar Peterson, Lionel Hampton, Paul Anka.

Sein beruflicher Weg führte Randall nach Deutschland, wo er bald auf sich aufmerksam machte und von Robert Jackson entdeckt wurde. Er ließ die Jackson Singers in vielen TV Programmen auftreten.

Der Chor versteht es, die einfache Botschaft der Gospels und Spirituals zu bewahren und sie dennoch mit raffinierten Vokal-Arrangements zu präsentieren. Die Mischung aus tiefer Emotionalität und Temperament ist nicht nur überzeugend, sondern springt sofort auf das Publikum über und erzeugt eine Atmosphäre, wie man sie aus den Gottesdiensten in den USA her kennt. Ein Abend mit den Jackson Singers ist für das Publikum ein unvergessliches Erlebnis.

Kartenvorverkauf

DAS MUSIKHAUS IN BURGDORF, Wallstraße 10, Burgdorf

Info-Stand im E-Center Zuckerpassage, Lehrte

...und per E-Mail: jazzfreunde-burgdorf@online.de