Glück Auf - Der Steiger kommt

Bergleute und Ölarbeiter aus Burgdorf, Hänigsen und Umgebung

ist eine Ausstellung überschrieben, die Morgen, 16.03.2019 um 14:00 Uhr im Stadtmuseum Burgdorf eröffnet wird.

Sehr viel Arbeit steckt in der sehenswerten Ausstellung, die ab Morgen bis zum 10.06.2019 im Burgdorfer Stadtmuseum stattfindet.Unser Verein unterstützt die Veranstalter mit dem Modell unserer Kalibahn im Maßstab 1:160 (Spur N).Seit fast 2 Jahren baut unser Vereinsmitglied, Rüdiger Hagen, an der sehr anspruchsvollen Anlage.Jedes Gebäude muss in Eigenleistung erstellt werden, fertige Bausätze gibt es nicht.Sieben Module sind weitestgehend fertig und werden Präsentiert.Dieses sind: Werk Riedel 1 und 2, Gleisdreieck, Colorado, Köttermann sowie Waldlager 1 und 2.Die Ausstellung ist immer am Samstag und Sonntag von 10:00 bis 17;00 Uhr geöffnet.