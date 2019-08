Geschichte " LIVE " in Burgdorf: Die Schwarze Schar am Schwarzen Herzog..

Eine einzelne Trommel schlug , Bumm,.. Bumm,.. Bumm.. und ich hörte diesen, sich wiederholenden, Rhythmus und versuchte heraus zu bekommen



woher , das kam und was dahinter steckt...



Ich ging nach draußen und schaute Richtung Schwarzer Herzog und Dammgarten Str. und sah dort eine Fahne, ein Fuhrwerk und sich bewegende Gestalten in Uniformen, die mich an Karnevall erinnerten.

Ich stieg auf einen Stuhl, um über die Buschreihe hinweg Sehen zu können und, da sah ich eine Schar in Uniformen des 18./19. . Jahrhunderts, mehrere Pferde, die sich am Hotel Schwarzer Herzog vorbei in Richtung Immenser Str. bewegten. Dahinter eine Autoschlange..Fortsetzung folgt....