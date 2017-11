Burgdorf : Johnny B |

Elephant Walk - soul & funk music



Im Rahmen einer Technik Probe lässt die Band um Matthias Möller das Equipment gleich auf der Bühne stehen um ab 20 h unter dem Motto „Funk for free“ gleich weiter zu spielen.

Seit über 20 Jahren spielen die Dickhäuter aus Burgdorf nun schon Groove orientierte Musik aus dem Genre Funk, Soul sowie R+B. Worauf es bei der Musik ankommt?

It's got to be phunky!

Und bei der Band stehen die ganz Großen des Funk und Soul Pate. Zu nennen sind u.a. Tower of Power, Stevie Wonder oder die Commodores. Schön, dass die Band nach langer Zeit mal wieder zu Gast im Café des Johnny B. ist. und das bei freiem Eintritt!!! Ich würde sagen…. „Pflichtveranstaltung!“



Konzertbeginn: 20 Uhr.

Johnny B. / Sorgenser Str 30 / 31303 Burgdorf