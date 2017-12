Es weihnachtet sehr......

Viele Dekorationsideen werden dort dem Besucher vorgeführt. So viele, dass einem die Entscheidung schwer gemacht wird.Auch in diesem Jahr gibt es als Anziehungspunkt eine Ecke mit einer Winterlandschaft, in der bewegliche Figuren agieren und einen lebendigen Eindruck vermitteln.In diesem Jahr ist das Modell besonders gelungen. Es stellt ein Gebirge in winterlichem Gewand dar auf dem vom Wintersport bis zur Gemütlichkeit alles beweglich dargestellt wird.Es war wieder schön zu sehen, was Menschen sich alles ausdenken.Der Kaffee war auch gut, aber nun noch einige Fotos anbei.