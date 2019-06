Erneuter herabwürdigender Kommentar zu einem Beitrag....

Jeder , hier, hat die Verhaltensregeln anerkannt!

Doch auch der hat das Recht seine Freie Meinung in Wort und Bild darzstellen.

Ich bitte auch am Schluß, das Myheimat Team

My Heimat---Verhaltenskodex: Auszug...

Einige glauben aber mit persönlichen Kränkungen eines Beitrags eines Users, das tun zu dürfen. Auch die Herabwürdigung dessen Inhalte, in der Form , beleidigender Äußerungen, sollten eigentlich unterlassen werden. Doch es gibt , weiterhin , auf Myheimat User die sich nicht daran halten.Sie Beschämen einen User der es eben nicht besser kann.Man kann anderer Meinung sein, doch das sollte nicht in beleidigenden Kommentaren dargestellt werden oder Oberlehrerhaft die Rechtschreibung kritisiert werden.Ich möchte diejenigen die sich gegen den Verhaltenskodex verhalten , auffordern, unverzüglich ihrer Kommentare entweder weg zu lassen oder so zu formulieren das es keine pers. Kränkungen gibt oder gar beleidigend sind !noch schärfer hinzuschauen und nicht alles zu Dulden, denn auch sie stehen unter dem Verhaltenskodex !Jeder hat seinen eigenen unverwechselbaren Blick auf die Welt. Die Menschen auf myheimat möchten deine Version davon sehenBitte achten Sie darauf, einen offenen, freundschaftlichen und respektvollen Umgang miteinander zu bewahren.myheimat.de setzt auf einen fairen Umgang mit der Offenheit ..und nimmt seine Aufgabe sehr ernst, die Einhaltung dieser Regeln zu kontrollieren und die freie Meinungsentfaltung zu gewährleisten. Entsteht auf Seiten der Betreiber das Gefühl, dass die hier dargestellten Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind, schließen wir zum Schutze der Nutzergemeinschaft die Diskussionen (Threads) an der entsprechenden Stelle, löschen entsprechende Beiträge oder ergreifen ähnliche MaßnahmenWenn Sie eine Verletzung unserer Grundregeln entdecken, melden Sie uns dies bitte umgehend