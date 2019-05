Eine Brockentour bringt überraschende Eindrücke...!

Autohaus Treuthardt , Citroen, in Wasserleben/ Wernigerode

und

Der Ort Wasserleben hat etwas besonderes......., was , will ich versuchen darzustellen

Auf dem Rückweg , später, vom Brocken, schwerste Niederschläge...... !

Eine Wanderung (Schlenderung ) durch den Ort Wasserleben..

In Wasserleben/Wernogrode am Harz, war, am 20.05., Ausgangspunkt zur 96.Brocken Wanderung . Doch vorher hatte ich einen Werkstatt-Termin in der einzigen Citroen Werkstatt im Umfeld.Alt eingesessen/ Hoch Kompetent und Spezialisten für , eben Citroen!". Nachdem ich meinen C5 dort abgegeben hatte und eine Anfahrtpause von gut 25 Min gemacht hatte, bei einem Klasse Kaffee !, machte ich mich auf den Weg, einmal den Ort Wasserleben/Harz näher kennen zu lernen.Es kam erstaunliches dabei heraus.Der Kern dieses Kleinen Ortes Nahe Harz-Nord, an der Wernigeröder Straße gelegen( Ortseingang Wasserleben), hat einen Bäuerlichen Kern ! Kaum ein nicht eingeweihter weiß das und kaum eine Schule, im Großraum Werngerode weiß, das es ein solchen Dorf Charakter noch gibt am Nordharz.Ich lernte ihn Kennen. Nach wenigen 100 m sah ich am Himmel eine Greifvogel , der seine Runde drehte, ich beobachtete ihn und versuchte einige scharfe Fotos zu bekommen, doch er war ziemlich hoch. (Ich habe keine Spezial Kamera, daher sin ´d meine Fotos in dieser Entfernung leicht unscharf..) Hatte eine geschätzte Spannweite von 1,50 m und Weiß Federstücke vor den Enden. Um welchen Greif Vogel es hier geht. Danach sah ich Schwalben, die aus einer Pfütze Wasser aufnahmen und ohne Angst, in meiner Nähe, herum kurften; leider ware die im Flug kaum ins Bild zu bringen. Als ich weiter in den Alt-Ortskern vordrang sah ich einen "ungepflegten Garten an dem Anderen, wobei in einigen Obstbäume standen. Dort traf ich auf " unzähliche Hühnerarten u.a. Perlhühner, Große und Kleine, "normale" Hühner mit Weißem Federkleid und Rotem Kamm, des weiteren sah ich Ziegen unterschiedlichster Art und ich hörte sogar , links und rechts im Bereich von etwas modernerer Häusern.., Frösche quaken.. ! , das aus Kleineren Teichen kam. Ich ging weiter war überrascht von der Vielfalt bäuerlichen Grundes, was mich zu dem Gedanken brachte, das ich sagte: " Hier sollten einmal Schulführungen stattfinden , um so etwas Uriges noch , kennen zu Lernen. Schließlich entwickelte sich ca. 30 m vor mir eine Graubläuliche Wolke, und ich roch den Gestank (?) von verbrannten Borsten.. Ich dachte erst , Aha, da wird ein Schwein zur Schlachtung vorbereitet und vorher die Borsten abgebrannt. Als ich Nahe genug war, dort wo das her gekommen war konnte ich, in einen Durchgang schauen und darin einen Transporter, der seine Heckklappe auf hatte und diverse Geräte dort (,aufgehangen ) zu Sehen waren. Ich ging näher, denn es wurde kein Schwein zur Schlachtung vorbereitet. Dann sah ich,was der Grund ist. Ein Hufschmid, der Region, war dort am Werken und ein Pferd stand ebenfalls dort und er war dabei Hufeisen Fertig zu machen . Wo kann man so etwas noch Sehen?In Wasserleben u. a. !Ich schaute einige Minuten zu holte mir noch Informationen vom Hufschmid und erst dann zog ich weiter. Als Stadtmensch bekommt man so etwas überhaupt nicht mehr rmit , dahe r mein Vorschlag das Städtische Schulklassen, in Absprachen, wenn so etwas bevor steht, dorthin zu entsenden. Es ist sicherlich ein Erlebnis " die Urzeit" zu Sehen !"