"Der Knabe am Klavier" ist tot

Wir waren grad beim Soundcheck, da kam er herein, setzte sich und hörte sich an, was wir da so trieben. Dann, als wir fertig waren, kam er zu uns und sagte einfach: "Hallo, ich bin Gottfried." Dann jamten wir zur Probe ein wenig zusammen, und schließlich meinte er: "Wird gut!", und grinste.Und am Montag starb er an einem Krebsleiden. Lieber Gottfried, es war uns eine Ehre, mit Dir spielen zu dürfen, und Dich kennenzulernen. Irgendwann sind wir ja auch dran, der Klaus und ich, und dann bringen wir unsere Didgeridoos mit ...