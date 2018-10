DAS Jump & Jive Event im Johnny B.

Burgdorf : Johnny B |

Am Samstag, 13. Oktober, 20 Uhr, wollen die Jazzfreunde Burgdorf mal wieder das Johnny B. in Burgdorf, Sorgenser Straße 31, rocken.

Der große Saal, der schon Größen wie Bill Haley's Original Comets und Ray Collins Hot Club erlebt hat, wird deren Musik nun wieder nach Burgdorf bringen.

Bun-Jon & The Big Jive sind wahrlich ein Erlebnis. Egal wie groß die Halle ist und wie weit sie dafür fahren müssen, sie geben immer alles. Seit 2011 sind die Hamburger mit ihrem Programm aus Swing, Jump & Jive auf Festivals und Konzerten in ganz Europa zu sehen.

Und wo die Jungs auftreten sind die Tanzflächen genauso voll, wie die Sounds, die sie spielen. Dabei schaffen sie es mit ihrer erfrischenden Mischung aus modernen Titeln und Klassikern wie die von Louis Jordan, Nat King Cole und Ray Charles auch noch den letzten müden Fuß zum Tippeln zu bringen. Glaubt Ihr nicht? Dann bringt Eure Füße und Eure Freunde gleich mit und seht selbst, wie die Band dem Publikum einheizt und Frontmann Bun-Jon auf der Bühne springt, singt und swingt, als wenn es tatsächlich kein morgen gibt.

Die jungen Besucher werden einen erfrischender Sound erleben, der sofort unter die Haut geht, und die älteren Fans werden sich an die verrückte Zeit ihrer Jugend erinnern. Dafür sorgen sensationelle Musiker mit einer gewaltigen Bläsergruppe.

VVK: jazzfreunde-burgdorf@online.de

Info-Stand E-Center Lehrte, Zuckerpassage

Musikhaus Burgdorf, Wallstraße