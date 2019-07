Burgdorf / Marktstraße 21 – Hotel zum Löwen 1908 / 2019

Der Oberkellner Theodor Schein­hardt aus Bochum kaufte im Jahre 1897 die Tappesche Gaststätte in der Marktstraße 21 und führte sie weiter unter dem Namen „Hotel zum Löwen“. 1926 übernahm sein Schwie­gersohn Albert Bührke den Betrieb. Bührke musste den Betrieb der Gastwirtschaft 1959 aus gesundheit­lichen Gründen aufgeben. In die Räume zogen mehrere Dienststellen des Burgdorfer Finanzamts ein. 1972 kaufte die Kreissparkasse Burgdorf das Grundstück und ließ das alte Gebäude abreißen, um an gleicher Stelle das dort heute existente Geschäftshaus zu erbauen.