Burgdorf / Bahnhofstraße – Armenhaus

Das Armenhaus war eine der ältesten kirchlichen Einrichtungen der Stadt. Ursprünglich war das Haus für Leprakranke gebaut worden. Darum wurde es damals außerhalb des Stadtgrabens errichtet. Später hat die St.-Pankratius-Gemeinde in dem Haus Arme untergebracht. Das Gebäude besaß 16 Zimmer und eine Wohnstube. Jeder Bewohner hatte ein eigenes Zimmer. Am Giebel war ein Steinrelief mit der biblischen Geschichte des armen Lazarus angebracht.Nach dem zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude aufgrund der Wohnungsknappheit auch als Notunterkunft genutzt. In den sechziger Jahren wurde das Gebäude dann bedeutungslos. Am 26. März 1971 wurde das Gebäude abgerissen und die B188 über eine Hochbrücke geführt, um den zunehmenden Verkehr bewältigen zu können.