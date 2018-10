Bun-Jon & The Big Jive – eine Sensation

Während die in der Minderzahl erschienen Burgdorfer diese Band bisher nicht kannten, feierten die Fans sie als ihre Favoriten. Man fühlte sich erinnert an ein Konzert im gleichen Saal mit den “Original Bill Haley’s Comets” vor 15 Jahren, bei dem im völlig überfüllten Raum eine Handvoll Burgdorfer waren.Mario Stresow (gt), Guido Jäger (b), Matthias Friedel (dm), Georg Sheljasov (p), Udo Kern (s), Michael Nix (tp) und Bun-Jon Stamprech-Winkelmann (voc) boten eine sensationelle Show und die Fans ließen sie erst kurz vor 23:30 Uhr von der Bühne.Die Palette reichte von Louis Jordan bis Ray Collins Hot Club. Genial: “Caldonia”, toll: “Ain’t nobody here but us chickens”, Spitze: “One Schotch, One Bourbon, One Beer”. Und natürlich “Barefoot” von Andreas “Ray Collins” Kollenbroich. Dabei entdeckte Bun-Jon tatsächlich jemand, der “barfuß” lief – Diplom-Sozialpädagogin Traude Minke, die gute Seele des Hauses der Jugend.Die gesamte Technik lag wieder in den Händen von Christof Raischies. Das Johnny B. Team übernahm das Catering und die Band fühlte sich wohl. Bun-Jon moderierte humorvoll und zeigte vollen Körpereinsatz – auch als Tänzer. Die Jazzfreunde: “Eine Super-Band, die gern wiederkommen kann.”