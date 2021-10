Boogie Woogie Festival 2021

Burgdorf : Johnny B |

Das 10. Burgdorfer Boogie Woogie Festival am Samstag, 20. November, 19:00 Uhr, im Haus der Jugend Burgdorf findet mit der 3G-Regel statt. Einlass ist um 18:00 Uhr. Das Publikum ist bei diesem rasanten Event stets von der ersten Minute an begeistert. Dank der Moderation von K. C. Miller gibt es kurzweilige fachmännische Erläuterungen.

K.C. Miller (p, voc) ist Mitglied der Jazzfreunde und beweist sein Talent in diversen eigenen Bands und bei Gastauftritten in verschiedenen Berliner Gruppen. Als Mitorganisator und künstlerischer Leiter des Festivals beweist er stets eine glückliche Hand und bringt wieder die Crème der Boogie Scene mit.

Drummer und Sänger Roger Radatz ist Urgestein der Berliner Scene. Er muss den Burgdorfern nicht mehr vorgestellt werden. Ebenso wie Volker Halbbauer, der mit seinem Saxofon beim Pfingstfrühschoppen über die Tische tanzte.

Thomas Strauß (p) ist seit vielen Jahrzehnten "Aktivist" der Berliner Boogie Scene und überall zu sehen, wo Roger auftaucht. Seine aktive Tanzturnierzeit war in den Jahren 1985-1994. Zu seinen Erfolgen zählen neben diversen internationalen Siegen und Platzierungen u. a. der Europameistertitel DBWA (1993) und ein 5. Platz bei den Weltmeisterschaften des DRRV im selben Jahr.

Neu bei diesem Event ist eine Frau und dann noch eine junge: Katharina Alber (28) aus Tirol. Ihre Liebe zur Musik entdeckte sie im Alter von fünf Jahren, als sie begann, Klavierunterricht zu nehmen. Als Enkeltochter der Innsbrucker Jazzlegende am Klavier, Artur Rogger, bekam sie früh Einblick in die Jazz Scene und lernte noch Klarinette und Saxophon. Mit 20 Jahren begann sie, bei dem Tiroler Boogie Pianisten Robert Roth Unterricht zu nehmen. Und singen kann sie auch.

Und als Überraschungsgast kommt Henning Pertiet (56) zum ersten Mal nach Burgdorf. “Henning ist heute einer der führenden Blues & Boogie Woogie-Pianisten.....weltweit!” sagt Axel Zwingenberger über den Neffen von Gottfried Böttger (†). 2017 erhielt er den German Blues Award. Er war Mitglied der Mojo Blues Band und hat mit allen Größen der Boogie Scene gearbeitet.

Jedes Festival bringt wieder Überraschungen und ist ein Erlebnis - auch für Stammgäste und die Showtänzer. Die Hälfte des beschränkten Kartenkontingents ist bereits verkauft. Es ist ratsam, frühzeitig zu bestellen.

Jugendliche in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt - brauchen aber eine Eintrittskarte, die sie an der Abendkasse erhalten.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf

...unter E-Mail: jazzfreunde-burgdorf@online.de

Bitte mit Adresse frühzeitig bestellen!

...oder bei den VVK-Stellen:

Burgdorf: FOTO KAROS, Bahnhofstr. 22

Lehrte: MEGA FOTO, Neues Zentrum