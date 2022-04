Blues Festival zu Pfingsten

Burgdorf : StadtHaus |

Hamburg & Berlin & Wien



Ein internationales Startreffen wird es zu Pfingsten in Burgdorf geben. Am Sonntag, 05.06.2022, lädt der Kulturverein Jazzfreunde Altkreis Burgdorf ab 18:00 Uhr zum Blues-Festival in den Festsaal des Stadthauses ein. Stars aus fünf Nationen bieten ein Feuerwerk aus Blues & Boogie. Zur Feier des Tages wird es ein rustikales Buffet mit Krustenbraten und Kartoffelgratin, Salaten und Baguette geben. Zur Begrüßung erhalten die ersten 80 Gäste um 17:00 Uhr ein Stück frischen Zuckerkuchen. Um 17:30 Uhr gibt es 80 Gläser Freibier. Und um 19:00 Uhr gibt es eine Überraschung.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf (keine Tageskasse) unter E-Mail: jazzfreunde-burgdorf@online.de

oder bei den VVK-Stellen: Burgdorf: FOTO KAROS, Bahnhofstr. 22, Lehrte: MEGA FOTO, Neues Zentrum. Im Preis von 39€ ist ein rustikales Buffet zum Sattessen enthalten.

NICHT VERSÄUMEN: Pfingst-Jazzfrühschoppen am 06.06.2022, 11:00 Uhr, im Schlosspark.