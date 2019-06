Zeugen sind verpflichtet , Zeuge zu sein !

Realität !! , was Zeugen äußern: „ damit will ich nichts zu tun haben !“



Ein Unfall in der Stadt

„ ich habe nichts gesehen !“

Beispiel,Immer weniger Menschen stellen sich als Zeugen zur Verfügung, sie hauen lieber ab.Und geht man auf sie zu, weil man gesehen hatten, das diese das, was gerade passiert war, doch gesehen haben mussten, passiert folgendes:oderdamit will ich auch nichts zu tun haben und,fragt man nach den Personalien, drehen die sich um und gehen schnell weg, da kann man auch 10 mal hinterherrufen: „ Sie sind Zeuge und müssen dazu Stellung nehmen!Es nutzt nichts!, der Täter geht immer öfters Frei aus, weil er , wenn er auch ohne Zeugen, angeklagt wir, mit cleveren Rechtsanwälten , den nun ohne Zeugen dastehenden , belasten mit Falschen Behauptungen. Ihn unglaubwürdig Aussehen lassen und dann passiert ,leider, das, was mittlerweile viele Richter, mindestens Versicherungsfreundliche Urteile, machen,um das Ganze vom Tisch zu kriegen.Das ist Deutschlands Rechtssystem und Deutschlands Gerechtigkeit, hanebüchene Vorgänge,Armes Deutschland. Das ist die Wirklichkeit!Auch die kann man und wird man verleugnen.Keine Courage, viel Angst und damit ein Strafrechtliches Fehlverhalten!Je mehr das zunimmt, um so chaotischer wird unsere Gesellschaft!Das sind alltägliche Dinge (wehret den Anfängen) …. Doch die Politik weiß sich damit nicht zu beschäftigen, weil sie nur an Finanzen und Wirtschaft Denken!