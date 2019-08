Wie unser Staatssystem immer wieder , finanziell , zuschlägt...

Ich berichte einmal, von einem, von mehreren Erlebnisse in den letzten Wochen..., die mit " abkassieren der Bürger , zu tun haben...!"

uf dem Hinweisschreiben, das mein Ausweis in 6 Wochen abläuft, steht nur , Personalausweis, kein Geld , ! und ein Foto !



re Geburtsurkunde haben wir hier noch nicht im System !“ Ach ; Systemaufarbeitung?

12,50 Euro !, Wie, für ein Foto

Letztlich hat man den Eindruck, das man sich eine Art Erpressung unterwerfen muss, weil man ja verpflichtet ist den Personalausweis zu verlängern

Gesetze beschlossen und Fertig , zum abkassieren!

Ein Verwaltungsangestellter sollte Immer zusehen , das er , das was nachher Geld kostet für den Bürgern, diesem auch vertrauensvoll vortragen und wenn der nicht gleich Bezahlen will sollte er den Vorgang deshalb nicht abbrechen , nur weil er den Ausweis erst bezahlt, wenn er den Neuen Ausweis bekommt. Er sollte die Arbeit nicht doppelt machen müssen. Doch so wie es in Burgdorf erscheint, machen einige Verwaltungsbedienstete sich doppelte Arbeit und wundern sich, wenn sie dann Mehrarbeit haben und sich dann beklagen , ich schaffe das nicht! So werden die Verlängerungen immer mehr,. Statt Arbeit die da ist, abzuarbeiten.Wie unser Staat Immer mehr in die leeren Taschen der Bürger greift,sie vorher nicht ausreichend informiert und dann irritiert ist, wenn der Betroffene sagt: Nee, das bezahle ich erst , wenn ich es abhole. Der Verwaltungsbeamte guckt „komisch „ aus der Wäsche, fragt nach , wieso , haben sie kein Geld, oder keine EC Card?Und wo ist denn ihre Geburtsurkunde, die müssen sie dann mitbringen, das Original, zur Abholung,ich frage warum, habe doch meinen Personalausweis vorgelegt. Und der ist Echt Und den würde ich ja auch wieder vorlegen. Nein ,“ ih?? Und auf diese Weise den Fingerabdruck bekommen ???Dann die überraschende Frage: „ Wollen sie den neuen Personalausweis mit Finderabdruck , Ja oder Nein ?. Ich hättejetzt erwartet, das er ergänzt „ das kostet nicht zusätzliches Geld“ , doch er sagt es nichts, also gehe ich , bei allem was ich im Amt bisher erlebte davon aus, das dafür auch eine extra Gebühr zu entrichten wäre.Ich überlege und sage; Nee, kein Fingerabdruck. Mein Eindruck ist , als der Verwaltungsnagestellte sagt , Oh, also nicht? , zeigt das er Sauer ist.Was mich jedoch nicht interessiert.Mich irritierte auch schon von 3 Wochen , als ich ein Neues Passfoto machen sollte, dort , Vorort gesagt wurde, das kostetIch habe den Eindruck, das auch hier abkassiert wird, Passverlängerung zum abkassieren und Einnahmen in privaten Geschäftsbereich generiert wird. Wozu brauch ich 6 Neue Passfotos ? Das wollte Niemand erklären, hätte ich auch hier nicht zugestimmt, hätte ich kein Foto bekommen.So liegen jetzt 5 Passbilder in meiner Wohnung herum.. und ich habe mehr als 10,- Euro zu viel für „ ein „ Passfoto“ bezahlt, weil ich sonst kein Foto bekommen hätte.Was sind da für Methoden ?Ich erlebe zum wiederholten male, das man, wenn man zum Amt muss, nicht genügend Vorinformationen bekommt, sondern erst dann, alle nötigen infos , wenn man dann da ist und, dann hat man oft was vergessen und muss wieder hin oder , wie jetzt, plötzlich sagte dieser Mann, so und nun kriege ich 46,- Euro für den neuen Personalausweis, der er mir aber gar nicht geben will , weil er ja auch noch nicht Fertig ist , was soll sowas ?Der Bürger kommt sich ausgenutzt aus abkassiert.1 Euro Parkgebühr,12,50 für 1 Passfoto ( wobei gleich eine ganze Serie bezahlt werden muss, die ich gar nicht brauche, Was soll sowas. Dann als ich da bin sagt man, wo ist denn ihr Geburtsurkunde, die benötige ich auch , die ist noch nicht im System!Und schließlich die Krönung:Dann plötzlich will er 46 ,- Euro haben , Sofort oder, er löscht den gesamten Vorgang.Ich sagte, ich bezahle erst wenn ich den neuen Ausweis bekomme.Er, Na, dann lösche ich alles wieder. Ich :Na, dann Löschen Sie alles und Sage Guten Tag und bin weg,.Wer so mit den Bürgern umspringt, glaubt, er wäre der Herr. Und der Bürger der Asch! Solche Leute sollten in der Verwaltung eben nicht arbeiten.Eine derartig respektlose Bearbeitung ist beschämend.Man gewinnt den Eindruck diese Leute sind überhaupt nicht bereit, für diese Arbeit, mit dem Bürger zu arbeiten, Sie Baffen den Einzelnen an , Wirken abstoßend, strahlen wenig Vertrauen aus und man glaubt ihnen nicht alles, was sie von sich geben.Und dann , am Schluss, wird gesagt , wo man gar nicht damit gerechnet hatte:So und nun : Geld her …….. !Das ist wie ein Überfall und schreckt ab.Wenn sich alle Verwaltungsbeamten so verhalten dann gute Nacht Deutschland.Ich Denke hier ist ein Reformbedarf nötig !Nun., muss ich noch einmal Hin, nur , weil ich Geld bezahlen soll , für Ware, die ich gar nicht mitnehmen kann.undman muss wieder zum Amt.Die Frage ist zu stellen, warum muss das 46,.- Euro kosten, für eine Verlängerung?Da werdenSo empfindet der Bürger so eine Behandlung, Untertanen , wie im Jahre Anno 1200 !Ich finde, wenn man bereit ist 6 Wochen vor Ablauf des Personalausweises, beim Amt ein neuen zu beantragen , dann ist das Zeitgerecht genug.Wenn wegen der Des Infos und respektlosen Behandlung, man dann nochmal hin muss, ist das schon Schuld des Verwaltungsangestellten!Hier muss der Staat besser hinsehen !Man darf sich gar nicht mehr Fragen, wie dieser Staat zu diesen horrenden, guten Steuereinnahmen kommt……….Und der Kleine Bürger immer weniger in der Tasche hat !