Wer bestimmt, was rechtsradikal sein könnte .. ?

um in die Rechte Ecke gedrängt zu werden?

Einige Professoren zerpflücken , im TV , mit ihren Kommentierungen ,das Grundgesetz hinsichtlich Meinungsfreiheit.Es gibt sie nun fast schon gar nicht mehr, weil alles was der einfache Bürger äußert, weil er es nicht anderes kennt oder erfahren hat, ist Rechtsradikal.Wir verlieren das Grundgesetz an Professoren, die nun Bestimmen wer „normal Bürger ist , und rechtstreu und wer das nicht ist, nur weil er sich nicht anders äußern kann………….. !Pervers fast schon , ähnlich die Verhaltensweisen von Handy Nutzer, die müssen ganz bestimmte Reihenfolgen eingeben um Erfolg zu haben.Und diese Eingaben bestimmt……….. Na ? Wer ?Der, der das Programm schreibt.Eine Person gibt daher vor, was gemacht werden muss und das setzt sich in der Bevölkerung fest. Sie lassen sich von einem Einzelnen sagen wann sie , was , wie, tun müssen, um mit dem Handy Erfolg zu haben……………..Meinungsfreiheit, angeblich ein sehr hohes Gut , wie die Menschenwürde, alles im Grundgesetz verankert, doch einzelne nutzen das mittlerweile aus um selbst Bestimmen zu können, wer was, wie, wo machen darf und ob das alles Rechtens ist oder das, was der da wie oder was und wann tun, Rechtsradikale sein könnten und in die Rechte Ecke gedrängt werden.„ Ja, die Masse sagt eigentlich das sie Demokratisch sind , sagt eine Professorin, „ doch wenn man … mal genauer definiert“ oder hinhört , kann man erkennen, sagt Sie weiter,…….. ?, das da Rechte Töne drin sind ……………!Tja und dann sind diese Personen eben Rechtsradikale und kommen in ein Raster.Schlimme Zeiten in der Bundesrepublik !Dies hier ist auch „ meine freie Meinungsäußerung und nicht rechtes Gedankengut !