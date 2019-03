Wenn Ärzte vielen Menschen, das Worken empfehlen ……

Warum sind so viele Menschen in Pflegeheimen?

Mehr als ein Appell zu verstehen !

Viele , insbesondere ältere Menschen müssen, offenkundig , wieder Gehen Lernen……….. !Ein Grund !, wird sein, das sie zwar immer Gesund waren, doch mit 55 vergessen haben, das der Körper Bewegung braucht um Muskulatur , Herz, Niere, Leber und Prostata zu erhalten. Sie reden auch : „ Sport in Mord!“ Legen lieber die Beine hoch oder sitzen , Zuhause und überall, wenn sie mal auswärts sind. Mit den Jahren und ,wenn sie dann in Rente gehen , vielleicht mit 61 schon, ist deren Körper eigentlich ein beginnendes Wrack. Der Körper und deren Orange werden immer weniger Leisten zu müssen und verfallen. Z. B. Prostata, Nieren, Herz etc. pp.Irgendwann , vielleicht mir 66 dann sehen diese Personen aus wie Veteranen; oder anders ausgedrückt, wir in den 60er Jahren, wo Opa zwar erst 61 Jahre ist, doch er aussieht wie 77 ! Sein gesamter Bewegungsablauf ist „ Altersgerecht, sagen viele. Sie kommen die Treppe nicht mehr allein runter und bewegen sich mit einem gebogenen Rücken und einem Krückstock fort. Sie geben für einen Treppen Fahrstuhl ihr Gespartes aus.Sie gehen kaum noch vor die Tür und , mangels Bewegung, regelmäßig, werden sie immer Schwächer. Das Herz wird muskulär so schwach, das es kurzfristig benötigte, schnellere Schlagkraft, nach wenigen Sec schon nicht mehr schafft. Der Mensch bekommt einen Kreislauf Kollaps. Und später den ersten Herzinfarkt.Sie werden fahrig, können kaum mehr schnell reagieren. Und „“ deshalb““ oder trotzdem, kaufen sie sich noch mal ein , für sie bequemes Auto, mit 83 dann . Einen Statuswagen, mit dem sie dann zum Einkaufen in den 500 m entfernten Großmarkt Fahren, weil sie es zu Fuß nicht schaffen oder es ihnen zu anstrengend wäre. Und wenn sie mal in eine unsichere Verkehrssituation dann geraten , sind sie mangels Reaktion gar nicht in der Lage , das zu tun , was sofort notwendig wäre, nämlich z. B. scharf zu Bremsen, also das Bremspedal mit Kraft runter zu treten. Etc. pp.Dann wenn sie verletzt ins Krankenhaus gekommen sind, werden sie nicht mehr Gesund. Sie kommen kaum aus dem Bett. Und weil das dann so ist , werden sie in ein Pflegeheim verbracht………….und warten dort auf ihren Tot.Es gibt zig tausende ältere, die das so nicht wollen. Diese betreiben . mindestens ab 50 relativ regelmäßig Sport. Gehen Joggen im Wald, gehen in ein Fitness Club und trainieren ihre vorhandene aber schwach gewordene Muskulatur wieder auf. Sie Fahren auch ab und zu mit dem Rad und das nicht nur zum Einkaufen auch mal eine anstrengende Tour, so dasz sie mal längere Zeit ins Schwitzen kommen und ihr Herz Kreislauf System echte Arbeit verrichtet und gekräftigt bleibt ! Sie gehen zügig Treppen hoch, finden sich kaum bei einem Arzt wieder ein , weil das Immunsystem wieder Fit ist und den Körper mit Gesund halten kann oder ihn wieder dorthin bringen kann. Sie sehen viel Jünger aus als sie tatsächlich sind, sie sind Reaktionsschnell, können sich auch tief und zügig runterbeugen. Sie haben weiterhin ein Selbstbestimmtes Leben, weil sie auch ihre Wohnungen in Ordnung halten können, wie eine Hausfrau das oft macht. Sie gehen ins Konzert, zum Tanzen feiern Feste mit und gehen zu Partys. Etc. pp. Fragt man sie wie Alt sie sind und dann sagen, 67 Jahre , dann hört man oft den Gegenüber äußern, sie Sehen aber jünger aus.Tja . !Diese älteren Menschen werden, wenn überhaupt erst mit 90 oder gar Älter in ein Pflegeheim müssen und haben dann , gegenüber den erstgenannten, eben auch mit 70 bis 90 dann noch ein erfülltes , Selbst bestimmtes Leben geführt.Und haben dann aber für andere (o. g. ), Beiträge und Beitragserhöhungen mit gezahlt , obwohl sie das Pflegeheim gar nicht benötigten, weil sie , möglicherweise, eines Tages, urplötzlich an echtem Herzversagen Sterben und das nicht mal im Pflegeheim. Andere Siechen dahin, weil sie mit 55 aufgehört hatten (Sport ist Mord) als Frührentner , ihren Körper Fit zu halten; nicht weil sie Krank geworden waren ,sondern weil sie keine Lust dazu hatten und sie Niemand überzeugen konnte doch mehr für den eigenen Körper zu tun!Wir könnten alle die Kosten für Pflegeheime senken, wenn wir meinen Darstellungen folgen würden. Doch stattdessen wird alles schlecht geredet. Und Lächerlich gemacht. Diese Charaktere sind sogar auf Myheimat vertreten!Zum Glück noch nicht so viele. Síe stellen sich dar, als Allwissende und kommentieren Berichte mit beleidigenden Worten.