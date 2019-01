Was ist ein DESPOT ..., im Sportverein ?

Nach 55 Jahren, Erfahrung, in 9 verschiedenen Sportvereinen, habe ich genügend davon gesammelt, um unterscheiden zu können, wer ein Despotenhaftes Verhalten an den Tag legt.

aus seinem Gesichtsfeld

Sie werden höchstwahrscheinlich dadurch auch psychisch Krank,

hier im Vereinssport, der Despot zerstört grob fahrlässig einen Teil Sportgemeinschaft

Sportler unterdrückt , erniedrigt und herabwürdigt und nötigt, nichts dagegen zu sagen. Wer das sich jedoch erlaubt, weil er meint, es müssten in einigen Bereichen Veränderungen her auch weil er die Erfahrung hat und das Wissen darüber, der hat sein letztes Stündlein , in , mind. einem, eben in diesem Verein, erreicht. Der Despot fädelt dann, über Monate, "hinten herum" einen Prozess ein, um den Kritiker "" zu bekommen !Er macht den Kritiker in den eigenen Reihen , überall wo er andere trifft, verächtlich. Er erzählt die Dinge nur aus seiner Sicht, lässt keine Fragen zu und verabschiedet sich dann wieder!Dann "impft" er seine Kollegen im Vorstand und beschließt den Ausschluss eines Vereinsmitglieds, was bis vor 4 Monaten noch herausragende Arbeit im und für den Verein geleistet hatte; doch er schafft es, das das keiner mehr wahrnimmt. Er entfernt alles, Intern und auf eigenen Internetseiten des Vereins, damit man diesem tollen Sportler vergessen machen kann und Niemand mehr nachfragt. Der verschwindet auf einmal Spurlos !Und der Despot hat gewonnen, seinen EGO befriedigt, in dem er dem Sportler noch schwer geschadet hat, was er beabsichtig hatte.Tja, Also Despoten lassen keine Kritik an seiner Person auch nur haudünnerweise zu. Sie setzen alles in ihrer Macht stehende in Bewegung( und haben sehr viele Möglichkeiten, weil sie oft lange im Verein sind und überall Kontakte haben.).., um das zu verhindern,was keiner Wahrnimmt, doch in solchen Aktionen erkennt man das.Wenn dann der übergeordnete Vorstand, also des Hauptvereins, diesem tun Gedankenlos zuschauen und sogar dann alles absegnet...….., ja dann hat der Despot freien Raum zu immer weiteren Attacken und er wird im Kopf immer Kranker. Er produziert eigene Ängste, vor Menschen die ihm mindestens gewachsen sind, ja eher Überlegen scheinen und das darf schon lange nicht sein !Das Fazit ,, um seinen Ego zu Befriedigen. Es interessiert ihn nicht , wenn andere diese ,gerade 4- 1/2 Monate alte, neu begründete Senioren Gemeinschaft wieder auseinander fällt, weil der Sportler, den er aus dem Verein katapultierte, ja nicht mehr den Zusammenhalt machen kann und, die Fortentwicklung einer Gemeinschaft , in der Gemeinschaft !Wer solchen Despoten machen lässt was dieser will, ihn nicht mal ermahnt, damit auf zu hören, eher mal zuzuhören und, zu gemeinsamen Erkenntnissen daraus zu kommen ,um dann den Sportverein insgesamt zu stärken, der macht sich Mitschuldig , beider langsamen Zerstörung dieses Sportvereins!Jede Ähnlichkeit mit einem bestimmten Verein ist nicht beabsichtigt. Hier geht es nur um den Erklärungsversuch: Was macht ein DESPOT ,wenn er in einem Sportverein Fuß gefasst hatte! Ähnlichkeiten wären rein zufällig!