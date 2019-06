wäre doch schön, wenn die Vielfalt die es gibt....

sich auch hier , auf Myheimat nicht nur in Fotos ausdrücken würde..

ohne

Angst an den Pranger gestellt zu werden

könnte annehmen

.....Nun ich versuche mich dran zu halten und stelle auch " Gedanken" ein oder teile meine , persönliche, Meinung zu einem Thema mit oder demonstriere Meinungsfreiheit ,andere zu beleidgen!Nun wo ist das hier, " das Meneu " ist doch groß genug, wovor habt ihr Angst?Na klar, mit einem Foto kann ich nicht viel kaputt machen, doch zuviele (85 % ) haben einfach, hier bei einigen Besserwissern und Oberlehrern, die , komischerweise, einen riesen Zulauf haben.... Uff !Tja, mache müssen eben immer Lernen und dafür ist eine Ober- Lehrer eben gut .Nicht für die Verbreitung der Meinungsvielfalt, sondern für Bildung und Verbreitung von, ungefähr, gleíchen Meinungen, zu einem Thema. Auch wird viel zu wenig ,hier, diskutiert.Eher die Rechtscjeibung Scharf angegangren oder ähnliches !Es sind sehr ott eben immer wieder dieselben, die sic, per Kommentar, abfällig, zu dem Bericht melden. Sie haben wohl nichts besseres zu tun.Man sieht es auch an deren Fotos ( damit kann man einfach nichts Falsch machen..) die sie einstellen, Man, das diese dargestellten Dnge aus einem Katalog sind, weil teilweise exotische Dinge, die es eigentlich in einem Umfeld Niedersachsen gar nicht gibt vorkommen. Oder das sie tagtäglich diese Dinge sehen und fotografierne , höchst unwahrscheinlich.Aber einen Kommentar , der ist immer Echt und zeigt das wahre Gesicht. Doch wieder komisch, diese Leute sind " sehr beliebt hier ... ! , tatsächlich ??