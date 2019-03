Viele suchen eine Arbeitsplatz auch Minijob !

warum setzt man da keine Haartz 4 Empfänger ein / (Zugeld) ? Die sitzen dann nicht den ganzen Tag Zuhause , sondern sind auch bei Wind und Wetter unterwegs, --leisten gute Dienste für die Allgemeinheit -- und kriegen den Tag besser herum. Zudem könnten diese für 3-4 Std. 40-50 Euro dazu Verdienen , ohne das Haartz 4 gekürzt wird. Man sollte das Engagement dann anerkennen und denen nicht wieder alles wegnehmen!Also Besen in die Hand, Harken, oder Schaufeln und rann an die Arbeit, die fast Jeder ohne besondere Ausbildung leisten könnte.Warum werden immer wieder Maschinenpark aufgebau t für 60 qm ?Und ein unerhörter und störenden Lärm erzeugt, mit Laubbustern etc. pp. ??