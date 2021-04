Unsere Bundesregierung

Ich habe heute ein Anliegen, das ihr alle kennt.Ausnahmsweise geht es mal nicht um Corona, hat aber damit zu tun.Unsere lieben Volksvertreter in Berlin und anderswo sollten sich umRegierungsangelegenheiten kümmern, denn dafür bekommen sie so genannte"Diäten" als Gehalt, wie es blöderweise noch genannt wird.Es ist ihnen allerdings nicht verboten, obwohl sie jede Menge, und das auch noch mit Pension verbundene "Gehalt" bekommen, Jobs in der Wirtschaft annehmen dürfen, an denen sie teilweise mehr verdienen, als sie vom Staat bekommen.Die deutliche Frage hier: Haben diese Politiker überhaupt noch das Interesse und die Zeit, um sich überhaupt noch um unsere Bürgerlichen Anliegen zu kümmern, oder sind es nur, wie schon im Volksmund erwähnt, nur "Volksverräter"?Allein die Probleme in der Vergangenheit, und sei es nur ein Flughafen zu bauen, oder die Einführung des Euro, die Liste ist lang!Was erwarten wir denn noch? Stellt euch vor, irgendwelche Terroristen fallen ein in unser Land? Muss dann unsere Regierung erst mal vier Wochen diskutieren, was zu tun ist???Verhält sich ein Virus anders wie in Paris oder New York?Wir haben 16 Bundesländer und jeder Minister hat andere Ideen?Hallo ihr Minister!!! Habt ihr eigentlich so etwas wie "Logik"???Ich muss zugeben - ich habe Angst! Welche blöden Verordnungen treffen uns denn noch?Das wird wohl niemand beantworten können, weil meistens unsereVolksvertreter wohl mit anderen Aufgaben beschäftigt sind, als die Probleme die dasVolk gerade hat.Stellt euch vor, liebe Leute, unsere Volksvertreter haben Putzfrauen, Dienstboten, Hauswirtschaftler und Fahrer.Die kennen unser "normales" Leben überhaupt nicht. Die wissen überhaupt gar nicht wie eine Familie oder ein einzelner Bürger so lebt. Muss erst die BILD Zeitung beschreiben dass ein Frührentner (oder auch ein Hartz 4 Empfänger) auch nur von 5 Euro am Tag lebt?Wir werden von Leuten vertreten, und das nennt sich "Demokratie", die von den Bürgern und deren Bedürfnissen, überhaupt keine Ahnung haben, denn diese Leute leben in einer anderen Welt! Die gehen weder in den Supermarkt oder in die Kneipe an der Ecke, wo sich der Deutsche "Zuhause" fühlt und seine Freunde trifft.Sie werden von ihrem Chauffeur von einem Termin zum anderen gefahren, und brauchen nur noch fertige Verträge zu Unterschreiben.Keiner von den hochrangigen Politikern hat Freundschaften in der Privatsphäre die Handwerker oder Sozialhilfeempfänger sind.Warum ist das so? Und meine Lieblingsfrage ist:Warum sind Menschen wie du und ich nicht im Bundestag?Wir werden regiert, ja!Von Leuten die von unserem Leben keine Ahnung haben!Danke liebe Regierung, für diese Art von Demokratie!