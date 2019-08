Unreife Früchte auf dem Markt!

Gesundheitsgefahr bei Verzehr ??

Immer wieder……..! Worüber Niemand spricht ! Warum nicht ?Unreife oder nur teilweise nicht zu Ende gereifte ,Obstfrüchte.Gestern kaufte ich Zitronen (Edeka /Gut und Günstig) 4 im Beutel , Zuhause hatte ich Tee gekocht , schnitt eine der Zitronen in der Mitte durch um Saft heraus zu pressen, den ich dann in den Tee bringen wollte. Nun, Als ich eine aufgeschnitten hatte, sah ich grünliche Kerne, im Inneren des Kerns, als ich per Zufall dabei einen Kern mit durchgeschnitten hatte.Jetzt fiel mir auf wie Unreif eigentlich diese Zitronen noch waren. Letztlich hatte diese dann auch sehr wenig Saft.Dann fragte ich mich, warum wir( ich) so etwas Kaufen, wenn es noch nicht Reif ist?Ich habe keine Erklärung.Bei Bannen ist das so, bei Zitrusfrüchte, bei Pflaumen und Zwetschen, auch andere Pfirsig ähnliche Früchte. Ich habe , rückblickend, schon „ zu viele „ Unreife Früchte erlebt , Zuhause gehabt und mich geärgert, das sie nicht das waren , was ich erwarten durfte, nämlich Reif !Ich frage daher, weiß Jemand aus dem Kreise Myheimat, ob das Verzehren von unreifen Obst, auf die Dauer, Erkrankungen fördert ?Und ob die Gesundheitsbehörden alle Augen zu machen ??