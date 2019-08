Trump wil Krieg , nun hat er ihn! Zuerst mit China!

Der Amerikanische Präsident, ist der Erste Präsident ,

nach dem 2. Weltkrieg,



der „ allen“ anderen Staaten, mit ausnahmen Großbritannien , den Krieg erklärt hat

Hat das überhaupt schon Jemand in der Deutschen Politik wahrgenommen ?Anscheinend nicht.Nun , China ist der 1. Staat, der sich massiv gegen Trumps Krieg zur Wehr setzt.Trump und, der Amerikanischen Bevölkerung, sowie dem Senat , scheint das alles völlig uninteressant, das die Art und Weise wie Trump Amerika First , versucht , mit aller Macht , umzusetzen und darauf dann ein echter Krieg erfährt.Amerika meint ja, man ist weit weg von China … ?Wenn der sich man nicht irrt.Dieser Präsident ist in der Lage, die Welt zu zerstören , nur um Amerika First durchzusetzen, kein Amerikaner protestiert Ernsthaft dagegen, dann werden sie eben alle auch untergehen. Wie schon berichtet ist Trump demnächst 74 Jahre und offenkundig ist der Todkrank, denn nur ein Totkranker kann so was , was er gerade abzieht , machen. Er lebt wohl nur noch wenige Jahre?Fazit:Somit kann es keine Freundschaft zwischen dem Amerikanischen Volk und dem Deutschen Volk mehr geben, das muss doch klar sein.Doch auch das scheint den Deutschen Politikern völlig abwegig?