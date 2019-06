Trump bringt weitere Unruhe und Nötigung , jetzt nach England !

England ist extrem zerstritten und steuert auf ein finanzielles Desaster zu, das kommt Trump gerade recht!

Und :

Trump will die EU stark Schwächen , sie ist ihm im Wege!

Welche Drogen nimmt dieser Mann ?



Wann wird dieser Welt- Frieden- Zerstörer gestürzt ?





--die ihm im Wege sind--







Wo sind die jungen Kräfte in der Trump Führung, die noch 40 Jahre Leben wollen? Es scheint sie nicht zu geben!

Mit Trump gibt es keine 40 Jahre mehr !







Man muss sich das mal Ansehen , wie dieser Amerikaner in der Welt herum reist um andere Regierungen ,seinem Kurs, auf zu Oktruieren; ihm zu Folgen und, der heißt u.a. möglichst die EU stark zu Schwächen.Zugleich will er auch damit die Macht der Deutschen Industrie Schwächen und damit ein Chaos in der Bundesrepublik schaffen. So scheint es jedenfalls.Ein Mann der alle zerstören will,, seine persönliche Macht in finanziellen Mitteln weiter auszubauen!Es wundert, das so gut wie kein Amerikaner dagegen aufsteht. Wo wollen die Amerkaner hin? Zu einem 3. Weltkrieg und sie Erwachen erst dann, wenn Trump damit begonnen hat?Dann liebe Leute, ist es zu spät aufgewacht. Denn dann gehen alle Unter! Das scheinen die Amerikaner nicht zu begreifen!Irgend Jemand sagte mal. "Amerika ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten". Ausgelegt wurde das noch nicht. Doch es scheint, Trump nutzt diese 120 % aus und bereitet einen ungeahnten persönlichen Reichtum, seiner Familie, vor, bevor er dann von der Bildfläche verschwindet.Warum habe alle so viel Angst vor diesem Mann,und uneinig, um dagegen vor zu gehen! Angst!