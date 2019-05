Sinnvoll oder nicht , Wählen gehen ?

Eigentlich gibt es kein Vertrauen zu irgend einer Gruppe,

die sich Wählen lassen will !



So viele Enttäuschungen ,

soviel Ungemach und Verdummung,

sowie Machtgier einiger politisch tätigen,

soviel Raffgier ,

soviel Unrecht ,

wer soll das eigentlich in Ordnung bringen?

Und dann immer wieder gehört:

Die Menschenwürde ist unverletzlich........ fast schon der Hohn!



Und: Allen ( sind wohl die Reichen gemeint ...) soll es besser gehen...