Das ist hier die Frage.In vielen Ländern proben die Frauen und teilweise auch betroffene Männer zu Recht den Aufstand. Das Schlagwort lautet #metoo. Vorwiegend kommt es aus der künstlerischen Branche, also aus der weltlichen Welt.Hoffentlich hält dieser Reinigungsprozess an und erreicht auch so manche Regierung bzw. President. Clinton hatte ja auch so sein Problem mit der Monika und war weg aus dem Oval Office, vielleicht klappt es ja auch bei the Donald.

Die Verursacher werden aus den Projekten entfernt und durch andere ersetzt.

die man sich vonnur wünschen könnte. Offenheit und den wirklichen Willen etwas intern zu ändern.an sich und für die Institution Kirche überhaupt. Zumal sie vom Staat finanziell gestützt wird. Man könnte also auch sagen der Staat duldet es dass seine jüngsten Bürger sexuell missbraucht werden.Wir zahlen (bitte um Entschuldigung) also doppelt, erst für die Kirchen und seine Mannen und dann für die Behandlung der Schäden der Opfer.Ich würde mir auch hier so einen Aufschrei oder Selbstreinigungsprozess wünschen.