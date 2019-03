Rentner Langeweile ?

Es war schon oft ein Problem, sich als Rentner den Tag zu "vertreiben..!"

Ja, ich bin nur schon auch Rentner, mehr als 10 Jahre und bevor ich das wurde hatte ich mir keinerlei Gedanken gemacht darüber, wi eman dann den Tag und die Wochen und Monate verbringt. Dann war es plötzlich soweit , das ich Rentner wurde doch über das vorhin Gesagte machte ich mir da noch keine Gedanken, Komisch ? Vielleicht auch deshalb, weil ich als Übungsleiter in der Leichtathletik aktiv war und somit 3 Tage der Wochen beschäftigt, wobei ich , per Eigentraining um die eigene, körperliche Leistungsfähigkeit zu erhalten auch noch 2 mal die Woche beschäftigt war. Die Tage dazwischen nutze ich rein zur Erholung. Als später ich als Trainer arbeitete, war ich nur noch 2 mal die Woche tätig und auch nur 3 Std.. Auch hier machte ich mir keine Gedanken darüber , wie ich den Tag verbrigen könnte, sondern ich genoss die 2, manchmal 3 Tage, nicht als Trainer gefordert zu werden und , ich nutze diese Tage auch, um für mich Selbst zu trainieren, um die Fähigkeiten , die ich ich der Vergangenheit erworben hatte, kaum zu verlieren. So war Jahrelang mein Rentnerdasein in so fern gesichert, das ich mir eigentlich keine Gedanken machte, wie der Tag oder die Woche verlaufen sollte, " es lief einfach ab!"Das ging so 6 Jahre . Dann änderte sich was, denn ich verlor mein Traineramt. Da, plötzlich merkte ich eine gewisse Langeweile die aufkam. Und jetzt begann ich, das erste mal, mir Gedanken zu machen, wie ich den Tag , wie ich die Woche, verbringe auch um das zu erhalten, was ich noch an körperlicher Energie hatte.Fortsetzung folgt.......