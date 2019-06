Populisten.......... und was daraus werden kann...

Angeregt durch die TV- Ausstrahlung :„ Die Macht der Populisten ( Phönix/!“ 19.06.2019)

Mit Trump fällt , wie andere Staaten, die USA, in das Jahr 1200 zurück.





Auch scheint der Populist Trump vergessen zu haben oder zu ignorieren, was mit dem Deutschen Reich passiert ist. Seine ,Trump- Ambitionen, sind ähnlich !Die Dummheit der Europäer nutzt Trump nun aus.Die Republikaner werden die uneingeschränkte Macht in diesem Staate USA erringen und „ ich werde unbesiegbar, hört man Trump Aussagen, ich gewinne immer!“ Erinnert stark an die Kriege, die in Amerika stattgefunden hatten. Z.B. gegen die Indianer, den Bürgerkrieg Nord gegen Süd, etc.. Der Nazist Trump ( Ich bin ein Nationalist..!“), sagt, wer nicht für ihn ist, ist gegen Amerika !Solche und andere Aussagen kennen wird aus Russland , China, Iran etc. pp.!Das ist Populismus ! Und soll Einschüchtern.Deutschland, birgt noch seine Demokratischen Züge. Die Frage ist, wie lange noch? So wie es jetzt , im Augenblick aussieht, kann es sein das im Jahre ab 2021, diese noch erhaltene Demokratie , kaputt ist .Eine Art Bürgerkrieg entsteht und das diese Aktionen durch die Links und Recht Radikalen angefeuert werden.Dieser Populismus hat sich auch immens mittlerweile auf die Sportarten Fußball, im Besonderen, ausgebreitet und führt dazu , das nur einzelne Spieler Macht und fast unermesslichen Reichtum , mit Balltreten, erwerben und das nur , weil die Öffentlichkeit und das Fernsehen diese Einzelnen derart erhöht, das sie zu Göttern werden , wie wir das 500 vor Christus kannten, sind andere nichts mehr Wert.Der Mensch wird , als Mensch nicht nur für Trump, unwichtig.Er, Trump, führt Amerika in die Zeit 50 Jahre vor seiner Geburt , zurück.Sklaven- und Gutsherrentum wird wieder(ähnlich Putins Herrschaftsstil) populär!Er bestimmt alles und wer sich nicht fügt wird vernichtet!Schauen wir zurück nach Deutschland der Jahre 1928 bis 1944 ! Dann wissen wir , was Größenwahn und Populismus erzeugt und , wo es letztlich zur totalen Vernichtung dieser Welt führen wird. Ein Atomkrieg wird niemand überleben.Wobei Trump sowieso mit seinen 73 Jahren kaum noch 10 Jahre lebt. Deshalb sollte ihm diese Entwicklung völlig egal sein, er lebt nur Heute ! Und andere interessieren ihn nicht, es sei denn, alle seines Clans!Wo bleibt die Intelligenz aus Europa die Trump zurück führen kann?Hat Europa keinen Politiker der das könnte oder, steht unsere Demokratie da im Wege ??