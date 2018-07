Özil, wer ist das? Ein Erdogan- Freund? oder ein Deutscher Staatsbürger?

, der ausschließlich sich für Deutschland einsetzt? Zweifel !!Ein Nationalspieler muss „ immer „ für nur ein Land,“ sein ganzes Können einbringen.Wer das nicht Einsehen will, weil er den Doppelpass hat, Deutscher und Türke, der soll aus der Nationalmannschaft befördert werden. Es sei denn, er erklärt in der Öffentlichkeit, ich bin Deutsche , habe zwar eine Türkischen Pass, ich treffe mich aber nur mit dem Bundespräsidenten, nicht mit dem Türkischen Staatspräsidenten, es sein denn, er ist ein Zwitter, der damit liebäugelt, nach seiner Karriere wieder in der Türkei zu Leben. Dann sollte er kein Deutscher werden!Es scheint, das Profis sich Erlauben dürfen, was ihnen gerade so in den Kram passt?Es kann kaum Jemand kapieren, das einer mit 2 Staatsbürgerschaften und einer der mit dem 2. Staatsbürgertum (hier Erdogan/ Türkei) sympathisiert und damit klar macht, das er besser ein Türke ist, als ein Deutscher, niemals in der Deutschen Nationalmannschaft sein darf! Wer das im Präsidium des DFB nicht klar macht, ist als Präsident abzulehnen!Denn er hat nichts verstanden!Bis vor einigen Monaten haben alle Deutschen Fußball -Fans geglaubt, Özil ist ein Deutscher und „ liebäugelt ausschließlich mit der Deutschen Staatsangehörigkeit. Mit seinem Besuch und dem Fototermin, mit einem Despoten, wie Erdogan, hat er sich selbst, alles verspielt.Komisch das das für die Mitglieder des Präsidiums DFB nicht geklärt war, vor der WM! Das Özil offenbar ohne Wissens des DFB?, Erdogan besuchte! Warum gerade zu dem Zeitpunkt?Hier müssten eigentlich Köpfe rollen, einige!Denn einigen scheint nicht bewusst zu sein, wer in der Nationalmannschaft spielt! Wer da hingehört! Kein Zwei - Staatler darf jemals in einer Nationalmannschaft Spielen. Keiner! Das Özil jetzt den Rückzieher macht, ist i. O. , es zeigt, das der DFB nicht in der Lage ist Klarheit zu schaffen, wer Nationalspieler sein darf und wer nicht !Er wusste offenbar „ Nie !“ wo er steht, sondern tat eben so , als wäre er ein Deutscher!Auch wohl (?) wegen des Geldes, was in der Bundesliga zu vergeben war! Erschreckend!Wann rollen die Köpfe im DFB ?????